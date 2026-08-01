Ranchi News: मनीटोला में निगम की जमीन पर बने भवनों पर चलेगा बुल्डोजर

Ranchi News: मनीटोला स्थित लगभग 5 एकड़ सरकारी भूमि का निरीक्षण, संयुक्त मापी व चरणबद्ध अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र की सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसंपत्तियों व नगर निकाय की संपत्तियों को अवैध कब्जे व अतिक्रमण मुक्त कर सुरक्षित रखने और उन्हें जनहित में उपयोगी परिसंपत्तियों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम के वरीय पदाधिकारियों के साथ वार्ड संख्या-49 के मनीटोला, फिरदौस नगर, नीम चौक के पास स्थित करीब 5 एकड़ सरकारी (केसरेहिंद) जमीन का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने भूमि की वास्तविक स्थिति, सीमांकन, अवैध कब्जों व अतिक्रमण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि अंचल प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से भूमि की विधिवत मापी कराई जाए और मापी के आधार पर सरकारी भूमि पर किए गए प्रत्येक अवैध अतिक्रमण की पहचान कर चरणबद्ध, नियमानुसार व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि व सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर निगम ऐसे मामलों में विधिसम्मत, निष्पक्ष व कठोर कार्रवाई जारी रखेगा और प्रत्येक सरकारी भूमि को सुरक्षित कर जनहित में उपयोग सुनिश्चित करेगा।

नाले पर अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने का निर्देश इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने अभियंत्रण शाखा को अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर भूमि के समुचित उपयोग की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने नीम चौक स्थित बड़े नाले व उस पर बने पुल का भी निरीक्षण किया। नाले के ऊपर व किनारे अनेक अतिक्रमित संरचनाएं पाई गईं। इस पर संबंधित पदाधिकारियों को पूरे नाले की विस्तृत जांच कर सभी अवैध अतिक्रमणों की सूची तैयार करने और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अभियंत्रणbranch को पुल की वर्तमान स्थिति का तकनीकी आकलन कर उसके नवीकरण, सड़क व नाली व्यवस्था के सुधार और क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचना विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों में विलंब नहीं किया जाएगा।

परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण निगम का वैधानिक दायित्व : नगर आयुक्त इस अवसर पर नगर आयुक्त ने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-126 व वर्ष 2013 के विभागीय प्रावधानों के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में स्थित सरकारी व सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को किया जाना है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे परिसंपत्तियां संबंधित नगर निकाय में स्वतः निहित हो जाती हैं। ऐसी सभी भूमि व परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, अतिक्रमणमुक्ति तथा जनकल्याणकारी उपयोग सुनिश्चित करना नगर निगम का वैधानिक दायित्व है। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद जमीला खातून, अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, नगर प्रबंधक सहित अभियंत्रण शाखा, बाजार शाखा, भू-संपदा शाखा व इंफोर्समेंट शाखा के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।