Ranchi News: 43.25 करोड़ से बनेंगे सार्वजनिक शौचालय, 47 पार्कों का काम तेज करने के निर्देश
Ranchi News: रांची नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं की समीक्षा की। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक में प्रगति, स्थल चयन, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों पर चर्चा हुई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 43.25 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भविष्य के विकास के लिए लैंड बैंक बनाने की योजना भी है।
Ranchi News: रांची, वसं। शहर में सार्वजनिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर नगर निगम ने मंगलवार को योजनाओं की समीक्षा की। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न वार्डों में चल रही योजनाओं की प्रगति, स्थल चयन, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में आ रही परेशानी पर चर्चा हुई। निगम के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 43.25 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं, निगम क्षेत्र में 47 पार्कों पर काम चल रहा है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि शौचालय निर्माण के लिए उन स्थानों का चयन करें, जहां लोगों को जरूरत अधिक है।
योजनाओं को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।जमीन का लैंड बैंक तैयार होगाभविष्य की विकास योजनाओं के लिए निगम अपनी सरकारी और सार्वजनिक भूमि का लैंड बैंक तैयार करेगा। बैठक में जमीन से संबंधित मूल दस्तावेज, डीड और अन्य जरूरी अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने को कहा। नगर आयुक्त ने सभी वार्डों में योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने पर भी जोर दिया। इसके लिए पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
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