Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: 43.25 करोड़ से बनेंगे सार्वजनिक शौचालय, 47 पार्कों का काम तेज करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं की समीक्षा की। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक में प्रगति, स्थल चयन, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों पर चर्चा हुई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 43.25 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भविष्य के विकास के लिए लैंड बैंक बनाने की योजना भी है।

Ranchi News: 43.25 करोड़ से बनेंगे सार्वजनिक शौचालय, 47 पार्कों का काम तेज करने के निर्देश

Ranchi News: रांची, वसं। शहर में सार्वजनिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर नगर निगम ने मंगलवार को योजनाओं की समीक्षा की। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न वार्डों में चल रही योजनाओं की प्रगति, स्थल चयन, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में आ रही परेशानी पर चर्चा हुई। निगम के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 43.25 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं, निगम क्षेत्र में 47 पार्कों पर काम चल रहा है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि शौचालय निर्माण के लिए उन स्थानों का चयन करें, जहां लोगों को जरूरत अधिक है।

योजनाओं को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।जमीन का लैंड बैंक तैयार होगाभविष्य की विकास योजनाओं के लिए निगम अपनी सरकारी और सार्वजनिक भूमि का लैंड बैंक तैयार करेगा। बैठक में जमीन से संबंधित मूल दस्तावेज, डीड और अन्य जरूरी अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने को कहा। नगर आयुक्त ने सभी वार्डों में योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने पर भी जोर दिया। इसके लिए पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।