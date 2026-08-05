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Ranchi News: रांची में 2.10 करोड़ से बनेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: राज्य सरकार ने रांची नगर निगम को एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम के तहत 2.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से एक अत्याधुनिक एबीसी सेंटर का निर्माण होगा, जिसमें आवारा कुत्तों की नसबंदी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नगर आयुक्त ने सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

Ranchi News: रांची में 2.10 करोड़ से बनेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रांची नगर निगम को 2.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अत्याधुनिक एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रस्तावित एबीसी सेंटर के निर्माण, स्थल चयन, निविदा प्रक्रिया और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर जल्द निविदा प्रकाशित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मौजा बड़गाई, खाता संख्या-140, प्लॉट संख्या-767 की 20.2 डिसमिल भूमि पर पशु आश्रय-सह-जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा।

इस केंद्र में आवारा कुत्तों की नसबंदी, रेबीज टीकाकरण, उपचार और वैज्ञानिक प्रबंधन की समुचित व्यवस्था होगी। इससे शहर में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के साथ उनके स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े कार्य भी प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। बताया गया कि चुटिया स्थित निगम के डॉग अस्पताल का एनिमल वेलफेयर मानकों के अनुरूप नवीनीकरण कराया जा रहा है। नगर निगम ने शहर के सभी 53 वार्डों में 57 स्थानों को डॉग फीडिंग जोन के रूप में चिन्हित किया है।

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