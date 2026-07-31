Ranchi News: करमटोली तालाब के पास अतिक्रमित 51 डिसमिल सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम की ओर से करमटोली तालाब के निकट स्थित 51 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को विशेष अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 15 अस्थायी संरचनाओं को हटाते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बता दें कि उक्त भूमि पर निवासरत 12 पात्र परिवारों को पूर्व में ही ईस्ट जेल रोड स्थित बिरसा आवास योजना के अंतर्गत स्थायी आवास आवंटित किया जा चुका था। इसके बावजूद वे आवंटित आवास में स्थानांतरित नहीं हुए और सरकारी भूमि पर ही रह रहे थे। निगम द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए।

सार्वजनिक उद्घोषणा (अनाउंसमेंट) के माध्यम से भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास में स्थानांतरित होने की सूचना दी गई थी, किंतु उनके द्वारा सरकारी भूमि खाली नहीं की गई। वहीं, शेष 5 परिवारों को भी बिरसा आवास योजना के तहत आवास आवंटन हेतु लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कई बार नोटिस व सूचना उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निवासरत रहे। इस अभियान के दौरान इन परिवारों को भी बिरसा आवास में स्थानांतरित होने का अवसर देते हुए फ्लैट की चाबी उपलब्ध कराई गई। लेकिन, उन्होंने चाबी लेने से इनकार कर दिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित परिवारों से बातचीत कर उन्हें उनके आवंटित आवासों में जल्द स्थानांतरित होने का निर्देश दिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।