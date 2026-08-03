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Ranchi News: निगम ने शुरू की कंडम वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची नगर निगम ने अनुपयोगी वाहनों के सुरक्षित निस्तारण के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निगम परिसरों का बेहतर उपयोग और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। चार एजेंसियों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जो विभिन्न कंडम वाहनों का निष्पादन करेंगी।

Ranchi News: निगम ने शुरू की कंडम वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम ने निगम स्वामित्व वाले अनुपयोगी व कंडम वाहनों के वैज्ञानिक और पारदर्शी निष्पादन की दिशा में कदम उठाते हुए स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य बेकार वाहनों का सुरक्षित निस्तारण, निगम परिसरों का बेहतर उपयोग तथा संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। निगम की ओर से आमंत्रित निविदा के बाद लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चार एजेंसियों का चयन किया गया है। चयनित एजेंसियों में पाइनव्यू रिसाइक्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रैंड ग्लोबल और आशा ट्रेडर शामिल हैं। पाइनव्यू रिसाइक्लर्स को 17 कंडम स्वराज माजदा बसों की स्क्रैपिंग का जिम्मा सौंपा गया है।

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वहीं, भारत वेस्ट मैनेजमेंट 52 कंडम टाटा ऐस वाहनों को स्क्रैप करेगी, जबकि ग्रैंड ग्लोबल 36 अन्य कंडम वाहनों का निष्पादन करेगी। इसके अलावा आशा ट्रेडर को अन्य लोहा-लक्कड़ व स्क्रैप सामग्री के निस्तारण का कार्य दिया गया है। नगर निगम ने सभी एजेंसियों को निर्धारित मानकों और समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

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