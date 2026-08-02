Ranchi News: अपर बाजार के 15 भवनों-दुकानों को 3 दिन में खाली करने के निर्देश

Ranchi News: रांची नगर निगम ने शनि मंदिर के पीछे श्रीराम जानकी मंदिर के चारों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम ने 15 अवैध भवनों और दुकानों को नोटिस देकर तीन दिन में खाली करने का निर्देश दिया। व्यापारियों ने इस कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रोजगार संकट का हवाला दिया।

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। हरमू रोड में शनि मंदिर के पीछे श्रीराम जानकी मंदिर के चारों ओर नगर निगम की करीब 1.34 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम ने शुरू की। शनिवार को निगम ने अनाधिकृत रूप से व्यवसाय व आवास बनाकर रह रहे 15 भवनों व दुकानों के लोगों को नोटिस जारी कर तीन दिनों में इसे खाली करने के निर्देश दिए। निगम ने बिना स्वीकृत भवन प्लान, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था व ऑक्यूपायर/सुपर स्ट्रक्चर होल्डिंग के आधार पर ट्रेड लाइसेंस लेकर व्यवसाय करने वालों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की कर संग्रहण एजेंसी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। संबंधित व्यवसायियों को निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने की तिथि से तीन दिनों के भीतर व्यवसाय संचालन बंद कर दें। निगम ने यह भी कहा है कि समय समाप्त होने के बाद निगम द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा।

नगर निगम की कार्रवाई निगम ने बताया कि पूर्व में इस भूमि का आवंटन किया गया था। लेकिन आवंटन अवधि खत्म होने के बावजूद कुछ लोग अब भी अनाधिकृत कब्जा बनाए हुए हैं। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तय अवधि के अंदर स्थल खाली कर प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करें।

व्यापारियों में रोष रांची नगर निगम किरायेदार संघ की शनिवार को अग्रसेन भवन में जरूरी बैठक हुई। इसमें नगर निगम की ओर से हाल के दिनों में किरायेदारों के बीच उत्पन्न अनिश्चितता और भवन खाली कराकर मल्टी-स्टोरी भवन बनाने की संभावित कार्रवाई पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। व्यापारियों ने कहा कि निगम की प्रस्तावित कार्रवाई से वर्षों से कारोबार कर रहे किरायेदारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। बाजारटांड़ में 1960 से व्यापारी कारोबार कर रहे हैं। निगम ने सिर्फ जमीन दी थी, लेकिन दुकानों का निर्माण व्यापारियों ने स्वयं किया है।

पार्किंग का मुद्दा बैठक में बकरी बाजार में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पार्किंग स्थल बनाने की मांग हो रही है, लेकिन निगम ने कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने मांग की कि किसी भी नई योजना से पहले बकरी बाजार में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

किरायेदार संघ का गठन बैठक में रांची नगर निगम किरायेदार संघ का गठन किया गया और सर्वसम्मति से मुकेश अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। निर्णय हुआ कि तीन अगस्त को झारखंड चैंबर के नेतृत्व में संघ का प्रतिनिधिमंडल सरकार के नगर विकास विभाग के मंत्री से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराएगा। संघ ने निर्णय लिया कि सभी व्यापारी एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे और अधिक से अधिक किरायेदारों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

नोटिस को कोर्ट में चुनौती नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि निगम द्वारा जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी किरायेदारों से एकजुट रहने और आगामी बैठकों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। बैठक में कुणाल आजमानी, गोवर्धन गाड़ोदिया, मनीष सराफ, प्रेम कटारुका, अमित शर्मा, बिंदुल वर्मा, अंजय सरावगी, शंकर झा, ओम छापड़िया, ओम प्रकाश अग्रवाल, पवन पोद्दार, पवन शर्मा, अनीश बुधिया सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे।