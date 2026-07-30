Ranchi News: खराब चापाकलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाएगा रिचार्ज

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। भूगर्भ जल स्तर के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में रांची नगर निगम ने पहल की है। नगर निगम क्षेत्र के सभी खराब चापाकलों व सरकारी बोरिंग का उपयोग वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली के माध्यम से भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए करेगा। इसका उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम उपयोग कर भूगर्भ जल स्तर बढ़ाना और भविष्य की जल आवश्यकताओं के लिए स्थायी समाधान तैयार करना है। इस संबंध में गुरुवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जलापूर्ति शाखा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी मानकों, उपयुक्त स्थलों के चयन और समयबद्ध कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम अब तक 85 स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कर चुका है। इसके अलावा 154 नए स्थलों की पहचान की गई है, जहां चरणबद्ध तरीके से वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि बारिश का पानी सीधे भूगर्भ में पहुंचकर प्राकृतिक जलभंडार का पुनर्भरण कर सके। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र के सभी खराब पड़े चापाकलों और सरकारी बोरिंग का तीन दिनों के भीतर सर्वे कर सूची तैयार की जाए और उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली से जोड़ने की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सरकारी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करते हुए जल संरक्षण को जनहित से जोड़ना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी मानकों का पालन करते हुए प्रभावी संरचनाएं विकसित करने और इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू करने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, अधीक्षण अभियंता प्रसून मुर्मू, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता समेत जलापूर्ति शाखा के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।