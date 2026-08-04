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Ranchi News: खादगढ़ा बस स्टैंड में बने 12 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची नगर निगम ने बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के पास किए गए अवैध कब्जों और अनधिकृत संरचनाओं पर कार्रवाई की। 12 कच्चे मकानों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस जमीन पर एमआरएफ केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

Ranchi News: खादगढ़ा बस स्टैंड में बने 12 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। निगम की परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को भी कार्रवाई हुई। रांची नगर निगम ने इस क्रम में बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा) के पास किए गए अवैध कब्जे और अनधिकृत संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए कुल 12 कच्चे मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। नगर निगम की ओर से बताया गया कि अतिक्रमण मुक्त करायी गयी इस जमीन पर रांची नगर निगम द्वारा एमआरएफ (एमआरएफ) केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। इस केंद्र के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण, प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाएगा, जिससे शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।नगर

निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जनहित में उनके बेहतर उपयोग के उद्देश्य से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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