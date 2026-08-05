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Ranchi News: सेल्फ असेसमेंट सत्यापन में जुटा रांची नगर निगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर के सेल्फ असेसमेंट के सत्यापन की कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की टीम ने विभिन्न भवनों का भौतिक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति स्वामियों द्वारा दिए गए विवरणों का मिलान किया जा रहा है। गलत जानकारी देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Ranchi News: सेल्फ असेसमेंट सत्यापन में जुटा रांची नगर निगम

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर के सेल्फ असेसमेंट के सत्यापन की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को निगम की टीम ने निफ्ट भवन, बड़ा घाघरा स्थित स्वाद देशी प्रतिष्ठान और वार्ड संख्या-8 के विभिन्न भवनों का भौतिक निरीक्षण और मापी की।

संपत्ति निरीक्षण कार्रवाई

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति स्वामियों द्वारा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में दर्ज किए गए क्षेत्रफल और अन्य विवरणों का वास्तविक स्थिति से मिलान किया जा रहा है। जांच के दौरान भवनों की माप लेकर यह देखा जा रहा है कि स्वामियों द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। निरीक्षण के दौरान जिन भवनों में सेल्फ असेसमेंट में दर्ज विवरण और वास्तविक मापी के बीच अंतर पाया जा रहा है, वहां निगम द्वारा संशोधित कर मांग जारी की जा रही है।

जुर्माना और अपील

नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संपत्ति स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। नगर निगम ने शहर के सभी संपत्ति स्वामियों से अपील की है कि वे संपत्ति कर का सेल्फ असेसमेंट करते समय सही, पूर्ण और वास्तविक जानकारी ही दर्ज करें। गलत या अधूरी जानकारी देने पर अतिरिक्त कर देयता, संशोधित मांग पत्र और जुर्माने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रांची नगर निगम ने किस वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर का सत्यापन तेज किया है?
रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर का सत्यापन तेज किया है।
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