Ranchi News: करमटोली तालाब से अतिक्रमण हटा, बेहतर प्रबंधन के निर्देश

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड-19 स्थित करमटोली तालाब और पार्क का गुरुवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब परिसर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, हरियाली के संरक्षण और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह शहर का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहां वर्षभर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसलिए इसकी साफ-सफाई और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि करमटोली तालाब और उससे संबद्ध पार्क लगभग 4.94 एकड़ सरकारी भूमि में फैला है, जिसका रखरखाव रांची नगर निगम करता है।

नगर आयुक्त ने पार्क परिसर स्थित धूमकुड़िया भवन को किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे से मुक्त रखने और तालाब और आसपास के क्षेत्र के समग्र सौंदर्यीकरण के लिए शीघ्र कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि तालाब के एक हिस्से में 19 परिवारों ने सरकारी भूमि पर अस्थायी निर्माण कर अतिक्रमण किया है। इनमें से 12 पात्र परिवारों को ईस्ट जेल रोड स्थित बिरसा आवास योजना के तहत स्थायी आवास आवंटित किया जा चुका है, लेकिन कई नोटिस और सार्वजनिक घोषणा के बावजूद वे अब तक वहां स्थानांतरित नहीं हुए हैं। वहीं, शेष सात परिवारों को भी आवास आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई।नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि आवास आवंटित परिवारों को शीघ्र उनके नए आवास में स्थानांतरित कराया जाए और अंतिम सार्वजनिक घोषणा के बाद सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही करमटोली चौक और आसपास संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की जांच कर बिना वैध अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम की भू-संपदा शाखा ने तालाब परिसर की मापी की, जिसमें लगभग 51 डिसमिल सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया। निगम ने कहा कि इस भूमि को नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार सहित नगर निगम के कई अधिकारी उपस्थित थे।