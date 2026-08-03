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Ranchi News: एसडीओ के नोटिस पर भड़के अधिवक्ता, तीन दिन न्यायिक कार्य से रहेंगे दूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी अदालत द्वारा जिला बार एसोसिएशन के 15 अधिवक्ताओं को कारणपृच्छा नोटिस जारी करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संजय विद्रोही ने इस प्रक्रिया को विधि सम्मत नहीं बताया। सभी अधिवक्ता 5 अगस्त को पूर्ण विरोध करेंगे।

Ranchi News: एसडीओ के नोटिस पर भड़के अधिवक्ता, तीन दिन न्यायिक कार्य से रहेंगे दूर

Ranchi News: रांची, संवाददाता। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) की अदालत द्वारा पूजा कुमारी बनाम संजय चतुर्वेदी मामले में जिला बार एसोसिएशन के 15 अधिवक्ताओं को कारणपृच्छा नोटिस जारी किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया है। सोमवार को बार भवन में आयोजित आम सभा में इस नोटिस को अधिवक्ता समुदाय की गरिमा के प्रतिकूल बताते हुए सर्वसम्मति से आंदोलन का निर्णय लिया गया। संजय विद्रोही ने कहा कि जब किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो पहले उसकी तहकीकात किया जाएगा या सीधे नोटिस भेज दिया जाएगा। यह विधि सम्मत नहीं है। बैठक में एड-हॉक कमेटी के सदस्य एसपी अग्रवाल, मुकेश केशरी और संजय विद्रोही समेत अन्य उपस्थित रहे।

आमसभा में तय किया गया कि 4 अगस्त को सिविल कोर्ट बंद रहने के कारण अधिवक्ता केवल कार्यपालक (एग्जीक्यूटिव) न्यायालयों के न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। 5 अगस्त को बार एसोसिएशन के आह्वान पर कार्यपालक और सिविल कोर्ट सहित सभी अदालतों में पूर्ण रूप से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने-आप को दूर रखेंगे। 6 अगस्त को दोपहर 10:30 बजे शोकसभा के बाद कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। इसके बाद आयोजित आम सभा में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि आम सभा के निर्णय का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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