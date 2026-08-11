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Ranchi News: अग्रसेन भवन में मंगल पाठ व सिंधारा महोत्सव 16 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में श्री जीण माता परिवार द्वारा रविवार को अग्रसेन भवन में शक्ति मंगल पाठ एवं सिंधारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष दिलीप पटवारी ने बताया कि 251 महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में मंगल पाठ करेंगी। इस अवसर पर झांकियां और अन्य त्योहार मनाए जाएंगे। शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम होगा।

Ranchi News: अग्रसेन भवन में मंगल पाठ व सिंधारा महोत्सव 16 को

Ranchi News: रांची। श्री जीण माता परिवार, रांची की ओर से रविवार को अग्रसेन भवन में श्री जीण माता का शक्ति मंगल पाठ एवं सिंधारा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष दिलीप पटवारी ने बताया कि गणेश पूजन और महाअभिषेक के बाद दोपहर 3 बजे से 251 महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में मंगल पाठ करेंगी। इस दौरान जन्मोत्सव, मेहंदी, चुनरी व गजरा महोत्सव के साथ जीवंत झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इससे पूर्व शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं के लिए सिंधारा और झूलनोत्सव का आयोजन होगा।

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