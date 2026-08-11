Ranchi News: अग्रसेन भवन में मंगल पाठ व सिंधारा महोत्सव 16 को
Ranchi News: रांची में श्री जीण माता परिवार द्वारा रविवार को अग्रसेन भवन में शक्ति मंगल पाठ एवं सिंधारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष दिलीप पटवारी ने बताया कि 251 महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में मंगल पाठ करेंगी। इस अवसर पर झांकियां और अन्य त्योहार मनाए जाएंगे। शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम होगा।
Ranchi News: रांची। श्री जीण माता परिवार, रांची की ओर से रविवार को अग्रसेन भवन में श्री जीण माता का शक्ति मंगल पाठ एवं सिंधारा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष दिलीप पटवारी ने बताया कि गणेश पूजन और महाअभिषेक के बाद दोपहर 3 बजे से 251 महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में मंगल पाठ करेंगी। इस दौरान जन्मोत्सव, मेहंदी, चुनरी व गजरा महोत्सव के साथ जीवंत झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इससे पूर्व शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं के लिए सिंधारा और झूलनोत्सव का आयोजन होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।