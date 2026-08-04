Ranchi News: दो घंटे की मूसलाधार बारिश में ही डूबीं सड़कें, लोग रहे परेशान

Ranchi News: राजधानी रांची में मंगलवार को दोपहर करीब ढाई बजे मूसलधार बारिश हुई, जिससे कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए। जल निकासी की कमी और नालियों के जाम होने से यातायात में बाधा आई। निगम की टीमें जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय रहीं और नागरिकों को सहायता प्रदान की।

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। राजधानी में मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे शुरू हुई मूलसलाधार बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख इलाके व सड़कें जलमग्न हो गईं। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं से जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं, नालियां जाम होने से सड़कों पर गंदा काला पानी भर गया। करीब दो घंटे की बारिश में कोकर, लालपुर, रांची रेलवे स्टेशन, एचबी रोड, कांटाटोली, कचहरी मार्ग, सेवा सदन रोड, कांटाटोली फ्लाईओवर समेत अन्य इलाकों में जलजमाव से सबसे अधिक लोग परेशान हुए। रांची रेलवे स्टेशन परिसर में जलजमाव के कारण आने-जाने वाले यात्रियों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं, कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड़ में घुटने तक पानी जमा होने से पैदल राहगीरों के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को भी काफी दिक्कत हुई।

जलजमाव की स्थिति ऐसी ही स्थिति शहर के अन्य इलाकों में भी देखने को मिली। कर्बला चौक के पास सड़क और नाली का अंतर पता ही नहीं चल रहा था। जबकि, कोकर भाभा नगर में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इससे यहां हादसे का खतरा भी बना हुआ था। यहां भारी जल बहाव के कारण बड़ा नाला और सड़क का अंतर पता नहीं चल रहा था। इसी तरह लालपुर थाना के पास और कॉमर्स टॉवर के पास भी भारी जलजमाव दिखा।

कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे बंद हो रहे वाहन भारी बारिश के बीच कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे भारी मात्रा में जलजमाव हो गया। सड़क पर पानी भर जाने से पैदल चलने वालों की आवाजाही रुक गई। वहीं, दूसरी ओर वाहन लेकर जा रहे लोग भी परेशान हुए। पानी के बीच से गुजर रहे कई लोगों के दोपहिया वाहन बंद हो गए। लोग पानी में ही उतरकर अपने-अपने वाहनों को धकेलते रहे।

जलजमाव से निपटने को अलर्ट रही निगम की टीम हालांकि, इस बीच इन इलाकों में जलजमाव की स्थिति की सूचना मिलते ही रांची नगर निगम की स्वच्छता व जल निकासी से संबंधित टीमें तत्काल सक्रिय हुईं और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करते हुए नालियों की सफाई, जल निकासी व अवरुद्ध जल प्रवाह को सुचारु किया गया। निगम की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अधिकांश स्थानों पर कुछ समय में जल जमाव की स्थिति सामान्य हो गई।

जलजमाव-नाली जाम की टोल-फ्री नंबर पर दें सूचना रांची नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में जल जमाव या नाली जाम की समस्या उत्पन्न होती है तो वे निगम के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-570-1235 पर संपर्क कर इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना प्राप्त होते ही संबंधित टीम को तत्काल कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। निगम ने कहा कि नागरिकों को मानसून के दौरान बेहतर व सुगम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए निगम की टीमें निरंतर सतर्क व सक्रिय हैं।