Ranchi News: रांची स्पीक्स के दो वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची जिला शिक्षा विभाग की ओर से ‘रांची स्पीक्स’ के दो साल पूरे होने पर एक खास पहल की गई है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 31 अगस्त तक एक माह का विशेष सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में सभी प्रखंडों एवं विद्यालयों को एसओपी भेजी गई है। अभियान का उद्देश्य रांची स्पीक्स की दो वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ विद्यार्थियों की संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। एसओपी के अनुसार, सभी विद्यालयों को प्रतिदिन अधिक से अधिक विद्यार्थियों के भाषण एवं प्रस्तुति के वीडियो विद्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने होंगे।