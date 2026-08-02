Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: रांची स्पीक्स के दो वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची में जिला शिक्षा विभाग ने 'रांची स्पीक्स' की दो साल की उपलब्धियों को मनाने के लिए एक विशेष सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की संवाद क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। विद्यालयों को वीडियो साझा करने के लिए एसओपी भेजी गई है।

Ranchi News: रांची स्पीक्स के दो वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची जिला शिक्षा विभाग की ओर से ‘रांची स्पीक्स’ के दो साल पूरे होने पर एक खास पहल की गई है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 31 अगस्त तक एक माह का विशेष सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में सभी प्रखंडों एवं विद्यालयों को एसओपी भेजी गई है। अभियान का उद्देश्य रांची स्पीक्स की दो वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ विद्यार्थियों की संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। एसओपी के अनुसार, सभी विद्यालयों को प्रतिदिन अधिक से अधिक विद्यार्थियों के भाषण एवं प्रस्तुति के वीडियो विद्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने होंगे।

जिन विद्यालयों के पास आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं है, उन्हें शीघ्र पेज बनाकर नियमित पोस्ट करने को कहा गया है। शिक्षक भी अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से विद्यार्थियों के वीडियो साझा कर सकेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।