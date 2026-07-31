Ranchi News: नशेड़ी शहर के निर्माणाधीन मकान को बना रहे निशाना
Ranchi News: रांची में छोटे सामान चुराने वाले नशेड़ी युवक अब निर्माणाधीन मकानों से चोरी कर रहे हैं। काम बंद होने के बाद वे रात में वहां से तांबा, पीतल और महंगे उपकरण चुरा रहे हैं। गृहस्वामियों ने चोरी की शिकायत नहीं की है। हाल ही में चिरौंदी में 2 लाख रुपये के इलेक्ट्रिक वायर की चोरी का मामला दर्ज हुआ है।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। शहर में गली-मुहल्लों से छोटे-मोटे सामान उठाने वाले और नशे के लत्ती युवक अब निर्माणाधीन मकान से सामानों की चोरी कर रहे हैं। निर्माणाधीन मकान में काम बंद होने के बाद रात में नशेड़ी वहां रखे सामान गायब कर रहे हैं। चोरी में मिले सामान को बेचकर ये अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हाल के दिनों में दीवरों में अंडरग्राउंड वायरिंग में लगाए जा चुके इलेक्ट्रिक तार की चोरी की घटना भी शुरू हुई है। नशापान करने वाले निगम क्षेत्र की सीमा से सटे इलाके में नई बस रही कॉलोनी व खुले समेत खेत में बन रहे मकान को ज्यादा निशाना बना रहे हैं।
ऐसे मकान से चोर तांबा और पीतल के कीमती वायर के अलावा मोटर पंप, ग्राइंडिंग मशीन और बाथरूम फीटिंग्स भी गायब कर रहे हैं। ऐसे मामलों में गृहस्वामी थानों के चक्कर लगाने से बचने के लिए टुल्लू पंप, कुदाल, बेलचा कई तरह के उपकरण व दस से लेकर 50 हजार रुपये तक की कीमत के वायर व सामान की चोरी की लिखित शिकायत संबंधित थाना में नहीं कर रहे हैं। इधर, बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी में विजया लक्ष्मी के निर्माणाधीन मकान से चोर ने दो लाख रुपये मूल्य के इलेक्ट्रिक वायर और ग्राईंडिंग मशीन समेत अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली। मामले में मेसरा ओपी क्षेत्र में वर्तमान में रह रहीं विजया लक्ष्मी की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। इससे पूर्व रातू रोड के इटकी रोड में निर्माणाधीन तीन मंजिले मकान से चार लाख रुपये से अधिक के और खादगढ़ा में कृष्णा पंडित के निर्माणाधीन मकान से दो लाख रुपये से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक वायर की चोरों ने चोरी कर ली।
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