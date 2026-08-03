Ranchi News: प्रमाण पत्र निर्गत करने को पंचायतों में लगेगा शिविर
Ranchi News: रांची के डीसी के निर्देश पर राहे प्रखंड की नौ पंचायतों में प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 4 से 7 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे, जहां जाति, आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी राहे सीओ सह बीडीओ क्रिस्टीना रिचा इंदवार ने दी है।
Ranchi News: राहे, प्रतिनिधि। रांची डीसी के निर्देश पर राहे प्रखंड की नौ पंचायतों में हल्का स्तर पर शिविर लगाकर जाति, आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। इस संबंध में राहे सीओ सह बीडीओ क्रिस्टीना रिचा इंदवार ने शिविर की तिथि जारी की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अगस्त को सताकी पंचायत, 5 अगस्त को होटलो पंचायत, 6 अगस्त को दोकाद पंचायत तथा 7 अगस्त को राहे पंचायत सचिवालय में शिविर लगाकर जाति, आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।