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Ranchi News: प्रमाण पत्र निर्गत करने को पंचायतों में लगेगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के डीसी के निर्देश पर राहे प्रखंड की नौ पंचायतों में प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 4 से 7 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे, जहां जाति, आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी राहे सीओ सह बीडीओ क्रिस्टीना रिचा इंदवार ने दी है।

Ranchi News: प्रमाण पत्र निर्गत करने को पंचायतों में लगेगा शिविर

Ranchi News: राहे, प्रतिनिधि। रांची डीसी के निर्देश पर राहे प्रखंड की नौ पंचायतों में हल्का स्तर पर शिविर लगाकर जाति, आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। इस संबंध में राहे सीओ सह बीडीओ क्रिस्टीना रिचा इंदवार ने शिविर की तिथि जारी की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अगस्त को सताकी पंचायत, 5 अगस्त को होटलो पंचायत, 6 अगस्त को दोकाद पंचायत तथा 7 अगस्त को राहे पंचायत सचिवालय में शिविर लगाकर जाति, आय, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे।

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