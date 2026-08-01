Ranchi News: एसआईआर में सहयोग करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता
Ranchi News: रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अग्रणी मोर्चा की बैठक में ज्योति सिंह मथारू ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं का सहयोग करने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक, महिला विभाग और युवा कांग्रेस को वार्ड व मंडल समितियों के गठन का आह्वान किया गया। बैठक में प्रदेश कार्यालय प्रभारी और विभिन्न विधानसभा समिति के अध्यक्ष भी शामिल हुए।
Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अग्रणी मोर्चा संगठन की बैठक कांग्रेस भवन रांची में शनिवार को हुई। इसमें महानगर अग्रणी मोर्चा संगठन प्रभारी ज्योति सिंह मथारू मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आने वाले एक महीने में एसआईआर के तहत होने वाले दावे और आपतियां जो पांच अगस्त से चार सितंबर 2026 तक चलेंगे, उसमें कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथ पर मतदाओं को बढ़-चढ़ सहयोग करने का निर्देश दिया गया। रांची महानगर के अल्पसंख्यक विभाग, महिला विभाग, युवा कांग्रेस को अपने महानगर में वार्ड व मंडल कमेटी और एनएसयूआई को रांची महानगर में सभी महाविद्यालयों की कमेटी को तैयार करने का निर्देश दिया गया।
समिति के गठन में सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का आह्वान किया और कहा कि रांची महानगर के प्रत्येक अग्रणी मोर्चा यानी अल्पसंख्यक विभाग, महिला विभाग, एनएसयूआई की अलग-अलग बैठक होगी। इसके बाद महानगर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष के साथ और इसके बाद वार्ड व महाविद्यालय समितियों की बैठक होगी। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यालय प्रभारी राजन वर्मा, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हुसैन खान, रांची जिला महिला अध्यक्ष नीतू देवी, एनएसयूआई के महानगर अध्यक्ष सतीश व सैफ उपस्थित थे।
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