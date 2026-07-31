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Ranchi News: अपर बाजार के सभी नए और व्यावसायिक भवनों की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने अपर बाजार क्षेत्र में सभी नए व्यावसायिक भवनों की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने अतिक्रमण, पार्किंग के दुरुपयोग और मानकों के उल्लंघन की विस्तृत समीक्षा करने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिया। अपर बाजार को अतिक्रमण मुक्त और आधुनिक व्यापारिक केंद्र में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।

Ranchi News: अपर बाजार के सभी नए और व्यावसायिक भवनों की होगी जांच

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने नगर निवेशक शाखा को अपर बाजार क्षेत्र के सभी नए और व्यावसायिक भवनों की जांच करने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने निगम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन भवनों में सेटबैक क्षेत्र में अतिक्रमण, पार्किंग के दुरुपयोग, भवन मानकों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं की विस्तृत समीक्षा की जाए। नियमों के अनुरूप जरूरी कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। वे शुक्रवार को निगम पदाधिकारियों के साथ अपर बाज़ार क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने अपर बाजार क्षेत्र को सुव्यवस्थित, अतिक्रमण मुक्त व आधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई जरूरी निर्देश भी दिए।

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नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान हरमू रोड स्थित शनि मंदिर से कार्ट सराय रोड, श्रीराम जानकी मंदिर परिसर, जालान रोड, वेस्ट मार्केट-नॉर्थ मार्केट रोड और चुरुवाला गली तक विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर मौजूदा व्यवस्थाओं, अतिक्रमण, पार्किंग, व्यापारिक गतिविधियों व निगम की परिसंपत्तियों की समीक्षा की। नगर आयुक्त ने कहा कि अपर बाज़ार रांची की व्यापारिक पहचान है। इसे व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक स्वरूप देने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही है, ताकि व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों व खरीदारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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