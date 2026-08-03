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Ranchi News: पूर्व सिविल सर्जन को विदाई, नए का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के सिविल सर्जन कार्यालय में डॉ प्रहात कुमार को विदाई दी गई। नवपदस्थापित सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। समारोह में चिकित्सकों और कर्मचारियों ने डॉ. कुमार के कार्यों की सराहना की और डॉ. प्रसाद का स्वागत किया। डॉ. प्रसाद ने सरकारी अस्पतालों में सुधार पर जोर दिया।

Ranchi News: पूर्व सिविल सर्जन को विदाई, नए का स्वागत

Ranchi News: रांची, संवाददाता। रांची सिविल सर्जन कार्यालय में सोमवार को निवर्तमान सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर नवपदस्थापित सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। समारोह में चिकित्सकों, जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉ. प्रभात कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और डॉ अमरेंद्र प्रसाद का स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी अस्पतालों की सेवाओं में सुधार के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।

समारोह में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह, डीआरसीएचओ डॉ. असीम मांझी, डीटीओ डॉ. एस. बास्की, डॉ. प्रभावती, सिविल सर्जन कार्यालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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