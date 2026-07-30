Ranchi News: सत्याग्रहियों को गाली-गलौज करने व धन उगाही का आरोप
Ranchi News: रामअवतार महतो ने जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती आंदोलन में कोचिंग संचालक पर सत्याग्रह में बाधा उत्पन्न करने और धन उगाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कई लोगों पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया। 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान में शामिल आंदोलनकारी रामअवतार महतो ने एक कोचिंग संचालक समेत अन्य पर सत्याग्रह में बाधा उत्पन्न करने, सत्याग्रहियों के साथ गाली-गलौज और आंदोलन के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रामअवतार महतो ने कोचिंग संचालक समेत राजेश प्रसाद, रविंद्र पासवान, विनय मेहता समेत अन्य के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करायी है। रामअवतार महतो ने आवेदन में कहा कि संविधान मार्च की सफलता के बाद एक कोचिंग संचालक अपने सहयोगियों राजेश प्रसाद, रवींद्र पासवान, विनय मेहता एवं अन्य लोगों के साथ सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे। आरोप है कि वहां उन्होंने सत्याग्रहियों के साथ गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आंदोलन बंद करने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि सत्याग्रहियों की सहमति के बिना आंदोलन के नाम पर क्यूआर कोड जारी कर धन संग्रह करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उन्हें घेरकर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है.
अनिश्चितकालीन सत्याग्रह
25 से चल रहा अनिश्चितकालीन सत्यग्रह
जेपीएससी-जेएसएससी के पीड़ित अभ्यर्थी
14वीं जेपीएससी के पीड़ित अभ्यर्थी रामअवतार महतो ने बताया कि अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले 25 जुलाई से रांची में शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह संचालित किया जा रहा है। 29 जुलाई को आयोजित संविधान मार्च को राज्यभर के छात्र-छात्राओं का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।
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