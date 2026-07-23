Ranchi News: जलजमाव से रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर बढ़ी परेशानी
Ranchi News: बेड़ो होकर गुजरने वाली रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद जलजमाव और गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुधार के लिए अनुरोध किया है।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो होकर गुजरने वाली रांची-गुमला मुख्य मार्ग बारिश के बाद जगह-जगह जलजमाव और गहरे गड्ढों के कारण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। केशा मोड़ से बारीडीह गांव तक सड़क की हालत काफी खराब है। गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे आए दिन दोपहिया और तीनपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से बेड़ो की प्रसिद्ध सब्जी मंडी, कॉलेज, स्कूल, प्रखंड कार्यालय, थाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक आवागमन होता है।
किसान सब्जियां लेकर मंडी पहुंचते हैं, जबकि छात्र, मरीज और सरकारी कर्मचारी भी इसी सड़क का उपयोग करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जलनिकासी की व्यवस्था करने और सड़क के गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।
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