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Ranchi News: शिकायतें सुन पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: राहे और सोनाहातू में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। शिविर में डीएसपी ओम प्रकाश और थाना प्रभारी प्रदीप ने शिकायतों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसमें कानून पालन एवं साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की गई।

Ranchi News: शिकायतें सुन पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा

Ranchi News: राहे/सोनाहातू, प्रतिनिधि। राहे और सोनाहातू थाना परिसर में गुरुवार को जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से समाधान करना था। इस दौरान ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे। सोनाहातू थाना में कुल तीन मामले आए, जिनकी डीएसपी बुंडू ओम प्रकाश और थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने गंभीरता से सुनवाई की और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिविर में लोगों से कानून का पालन करने, अफवाहों से बचने, साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।

डीएसपी ओम प्रकाश ने कहा कि जन शिकायत समाधान शिविर का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करना है, ताकि छोटी-छोटी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सके।

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