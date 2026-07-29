Ranchi News: जन शिकायत समाधान शिविर में छह मामलों का निष्पादन

Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बुधवार को रातू थाना परिसर में जन शिकायत समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। कुल छह आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें चार मामले जमीन विवाद और दो मारपीट से संबंधित थे। जमीन विवाद के मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए अंचल कार्यालय भेज दिया गया, जबकि मारपीट के दोनों मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराया गया। शिविर में पति-पत्नी विवाद का एक मामला भी सामने आया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए महिला थाना भेज दिया गया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान करना है।