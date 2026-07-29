Ranchi News: जन शिकायत समाधान शिविर में छह मामलों का निष्पादन
Ranchi News: बुधवार को रातू थाना परिसर में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। छह आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें चार जमीन विवाद और दो मारपीट से संबंधित थे। जमीन विवादों को जांच के लिए भेजा गया, जबकि मारपीट के मामलों को सहमति से समाधान किया गया।
Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बुधवार को रातू थाना परिसर में जन शिकायत समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। कुल छह आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें चार मामले जमीन विवाद और दो मारपीट से संबंधित थे। जमीन विवाद के मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए अंचल कार्यालय भेज दिया गया, जबकि मारपीट के दोनों मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराया गया। शिविर में पति-पत्नी विवाद का एक मामला भी सामने आया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए महिला थाना भेज दिया गया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान करना है।
इस मौके पर डीएसपी अजय आर्यन, एसआई अनुरंजन कुमार, एसआई संतोष यादव सहित थाना के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे।
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