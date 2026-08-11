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Ranchi News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सिल्ली में आजसू ने फूंका सीएम का पुतला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुलिस कार्रवाई की निंदा की और छात्रों की मांगों को समर्थन दिया। संजय सिद्धार्थ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार से रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पष्ट नीति की अपेक्षा की गई।

Ranchi News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सिल्ली में आजसू ने फूंका सीएम का पुतला

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार शाम को आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिल्ली-बुंडू चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पूर्व आजसू नगर कार्यालय से बुंडू चौक तक एक रैली निकाली। जिसमें केंद्रीय सचिव संजय सिद्धार्थ, पूर्व जिप सदस्य सह नगर प्रभारी गौतम कृष्ण साहु, जिप उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, प्रखंड प्रमुख जितेन्द्र नाथ बड़ाइक, महिला नेत्री सविता रानी, प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र करमाली, नगर अध्यक्ष भारत देव साई, अफरोज आलम, विकास महतो समेत दर्जनों आजसू पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

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छात्रों की मांगें

संजय सिद्धार्थ ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर सरकार से गंभीरता से विचार करने की मांग की। गौतम कृष्ण साहु ने कहा कि युवाओं और छात्रों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सरकार की कार्रवाई की मांग

सरकार को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों में स्पष्ट नीति के साथ जल्द पहल करनी चाहिए। इस मौके पर असित नाग, रवि सिंह, शशि सोनार, अजय महतो, पंकज साहु, समीर सोनार, रमेश गोरांई, आनंद कालिंदी, सूरज रविदास, आशिक अंसारी, मोहम्मद जावेद, आफताब राजा, बुद्धदेव गोरांई समेत आजसू कार्यकर्ता उपस्थित थे।

संबंधित प्रश्न

आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसके खिलाफ नारेबाजी की?
आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की।
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