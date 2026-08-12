Ranchi News: विस घेराव से रोका तो एबीवीपी का 3 घंटे हंगामा, पुलिस से नोकझोंक

Ranchi News: रांची में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया और जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। मंगलवार को विधानसभा घेराव के दौरान हंगामा हुआ, जिसके चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तीन घंटे बाद सभी को छोड़ दिया गया।

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। विद्यार्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध व जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इस बीच मंगलवार को परिषद के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। पुलिस ने हिरासत में लिया तो समर्थक हंगामा करते हुए बस के आगे सड़क पर लेट गए। पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि बरियातू इंस्पेक्टर प्रकाश रजक की वर्दी फाड़ दी। विधानसभा घेराव के लिए मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे। कुछ ही देर में 300 से अधिक समर्थक इकट्ठा हो गए। तभी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें विधानसभा की ओर जाने से रोक दिया। इस कार्रवाई पर कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ता जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन कार्यकर्ता विधानसभा मार्च पर अड़े रहे। करीब तीन घंटे तक हंगामे के बाद पुलिस टीम तीन बसों से कार्यकर्ताओं को कैंप जेल ले गई। हालांकि शाम पांच बजे सभी को छोड़ दिया गया。

पुलिस के साथ झड़प व वर्दी फटने की नौबत एबीवीपी कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास सुबह जमा होने लगे थे। करीब 11 बजे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई। इसी बीच हटिया डीएसपी नीरज कुमार, खलारी डीएसपी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, डोरंडा थानेदार के अलावा बड़ी संख्या में जवान पहुंच गए। कार्यकर्ताओं को विधानसभा मार्च करने पर रोक दिया गया। इससे कार्यकर्ता उग्र हो गए। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को से कैंप जेल ले जाने लगी तो कार्यकर्ता पुलिस के साथ उलझ गए। धक्का-मुक्की शुरू कर दी। हालांकि पुलिस टीम काफी संयम दिखाया। इसी बीच बस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ समर्थक सड़क पर लेट गए। कुछ तो बस के ऊपर चढ़ गए।

सड़क जाम और वाहनों की लंबी कतारें प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस द्वारा मंगाई गई बस पर चढ़ गए और एबीवीपी का झंडा लगा दिया। वहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में भी झंडा लगाया। हालांकि पुलिस ने दोनों झंडो हटाया।

सड़क जाम और वाहनों की लंबी कतारें ​प्रदर्शनकारियों ने पुराना विधानसभा के सामने वाली सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। जिसकी वजह से पूरी सड़क जाम हो गया। जगन्नाथपुर थाना से लेकर पुराना विधानसभा तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब दिन के दो बजे मार्ग से जाम हटा और आवागमण सामान्य हुआ。