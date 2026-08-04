Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: पेंशन कटौती के विरोध में धरना, कर्मियों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची नगर निगम कर्मचारी संघ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि नगर विकास विभाग की नीतियों के कारण यह कटौती हो रही है। पेंशनभोगियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें पूरी पेंशन नहीं मिली, तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे।

Ranchi News: पेंशन कटौती के विरोध में धरना, कर्मियों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन व पारिवारिक पेंशन में की जा रही कटौती के विरोध में मंगलवार को निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मौके पर संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि नगर विकास विभाग की गलत नीतियों के कारण पेंशनभोगियों की पेंशन में कटौती की गई है। इस दौरान पेंशनभोगियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें पहले की तरह पूरी पेंशन नहीं मिली तो वे सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। सेवानिवृत्त कर्मियों ने कहा कि इस मामले में वे बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात का समय मांगेंगे।

इसके बाद उन्हें अपनी समस्या बताएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।