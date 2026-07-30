Ranchi News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक

Ranchi News: खूंटी में स्वतंत्रता दिवस-2026 की सफलतापूर्वक तैयारी के लिए उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 14 अगस्त को सांस्कृतिक संध्या और विभिन्न सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस-2026 के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं समन्वित ढंग से दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिला मुख्यालय में प्रातः 8:15 बजे झंडोत्तोलन होगा, जबकि मुख्य समारोह कचहरी मैदान में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, परेड तथा अन्य कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उपायुक्त आवास, समाहरणालय, नगर पंचायत, जिला परिषद, अनुमंडल कार्यालय, एसडीपीओ कार्यालय तथा पुलिस लाइन में भी निर्धारित समयानुसार ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्य समारोह से पूर्व जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 8 बजे तक अनिवार्य रूप से झंडोत्तोलन संपन्न करा लिया जाए।

तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक में परेड, राष्ट्रगान, मंच एवं बैठक व्यवस्था, आमंत्रण पत्र वितरण, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, यातायात नियंत्रण, अग्निशमन दल की तैनाती, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विधि-व्यवस्था की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। नगर पंचायत को कचहरी मैदान की साफ-सफाई एवं आकर्षक सजावट सुनिश्चित करने तथा एसडीपीओ को नियमित परेड अभ्यास कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के शहीदों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई, सजावट एवं माल्यार्पण की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।

सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 अगस्त की संध्या 6 बजे बिरसा कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।

सम्मान का वितरण उपायुक्त ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मेधावी विद्यार्थियों तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद राम, सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक, डीएसपी मुख्यालय प्रभात कुमार बेक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे।