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Ranchi News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रातू में नौ अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बैठक तिलता बगीचा में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार समारोह भव्य और सांस्कृतिक होगा। समुदाय के लोग अपनी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और बड़े समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा।

Ranchi News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर की बैठक

Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। नौ अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी रातू में शुरू हो गई है। रविवार को तिलता बगीचा में आयोजन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शामू टोप्पो ने की। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर उरांव और कार्याध्यक्ष विकास उरांव ने कहा कि इस बार आयोजन पहले से अधिक भव्य और सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। छह अगस्त को दोपहर 12 बजे तिलता बगीचा में अगली बैठक होगी। आठ अगस्त को पूरे रातू प्रखंड में कार और बाइक रैली निकाली जाएगी। वहीं नौ अगस्त को सभी गांवों के लोग अपने-अपने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर तिलता चौक पर जुटेंगे।

यहां से मांदर-नगाड़ा और पारंपरिक नृत्य के साथ विशाल शोभायात्रा आदिवासी बाल विकास विद्यालय तक जाएगी, जहां डॉ. कार्तिक उरांव (पंखराज बाबा) की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद मुख्य समारोह में शिक्षा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में शामू टोप्पो, अमर उरांव, सुकरा उरांव, सोमनाथ उरांव, सुखदेव उरांव, छोटू उरांव, विमल उरांव, हुसे उरांव, भिन्सरिया उरांव, विमला उरांव, पुष्पा उरांव, सुमन तिर्की सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

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