Ranchi News: मूसलाधार बारिश में गुल हो गई शहर में तीन घंटे बिजली
Ranchi News: मूसलाधार बारिश और वज्रपात के कारण मंगलवार को रांची शहर के बड़े इलाकों में दोपहर से शाम तक बिजली गुल रही। सुरक्षात्मक कारणों से सभी 41 सब स्टेशनों से बिजली बंद कर दी गई। बारिश खत्म होने के बाद लोकल फॉल्ट के कारण बिजली बहाली में देरी हुई। ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत भी मिली।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। मूसलाधार बारिश और वज्रपात होने के कारण मंगलवार को करीब दोपहर दो से शाम चार बजे तक रांची शहर के बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई। सुरक्षात्मक कारणों से शहर में मौजूद 41 सब स्टेशनों से बिजली बंद कर दी गई, जब तक बारिश होती रही और मेघगर्जन जारी रहा, ताकि वज्रपात के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न न हो। बारिश समाप्त होने के बाद एक-एक कर सभी फीडरों से बिजली बहाल करनी शुरू की गई। इसके बाद लोकल फॉल्ट व इंसुलेटर पंचर होने जैसी समस्या शुरू हो गई। इसके कारण बारिश बाद भी एक से डेढ़ घंटे बाद लोगों को बिजली आपूर्ति की गई।
हेहल पिस्का मोड़ इलाके में वज्रपात के कारण ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दर्ज की गई। सूचना मिलने के बाद मरम्मत कार्य चालू हुआ और देर शाम तक बिजली बहाल हो पाई। वहीं, बहुबाजार इलाके में भी लोकल फॉल्ट के कारण शाम में बिजली बंद रही, जिसे भी दुरुस्त कर बहाल की गई। अन्य इलाकों में छिटपुट रूप से लोकल फॉल्ट के कारण बिजली के आने-जाने का सिलसिला बना रहा, जो कुछ देर बाद दुरुस्त हो गई।
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