Ranchi News: बेड़ो में बिजली कटने के बाद दिनभर उपभोक्ता परेशान
Ranchi News: बिजली कटने से प्रखंड मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सेवाएं बाधित होने से ऑनलाइन पढ़ाई, यूपीआई भुगतान और अन्य जरूरी कार्य ठप हो गए। नेटवर्क की समस्या ने छात्रों की कक्षाएं और दुकानदारों के लेन-देन को भी प्रभावित किया।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय सहित प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटने के बाद दिनभर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नेटवर्क और कॉल सेवा भी प्रभावित रही। उपभोक्ताओं ने बताया कि बिजली कटने से ऑनलाइन पढ़ाई, यूपीआई भुगतान और अन्य जरूरी काम ठप हो जा रहे हैं। बार-बार नेटवर्क बाधित होने से छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं, दुकानदारों का ऑनलाइन लेन-देन और जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान में भी दिक्कत हो रही है।
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