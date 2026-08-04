Ranchi News: बारिश में नाले में बदल जाती है श्मशान घाट की सड़क, ग्रामीणों में आक्रोश
Ranchi News: अड़की प्रखंड के कुजियम्बा गांव में श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क की खराब स्थिति से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिस में यह सड़क जलभराव का शिकार हो जाती है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
Ranchi News: अड़की, प्रतिनिधि। अड़की प्रखंड की नौढ़ी पंचायत स्थित कुजियम्बा गांव में श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क बदहाल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यह सड़क नाली का रूप ले लेती है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाना भी चुनौती बन गया है। वर्षों से समस्या के समाधान की मांग कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के अनुसार कुजियम्बा नदी की ओर जाने वाला यह मार्ग गांव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसी रास्ते से श्मशान घाट तक शव ले जाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण मवेशी चराने, नदी में नहलाने-धुलाने, खेती-बाड़ी के कार्यों तथा दशगात्र जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन बारिश शुरू होते ही सड़क गहरे गड्ढों और जलभराव से नाली में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण शव को कंधे पर श्मशान तक ले जाना बेहद कठिन हो जाता है। कई बार अर्थी को सुरक्षित ले जाने के लिए अतिरिक्त लोगों का सहारा लेना पड़ता है। अंतिम संस्कार के बाद यदि रात हो जाए तो लौटने में और भी अधिक परेशानी होती है।दो हजार से अधिक आबादी वाले कुजियम्बा गांव के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे।
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