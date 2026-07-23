Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: नगड़ी के ज्वेलरी दुकान चोरी कांड का खुलासा, एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: जिला पुलिस ने नगड़ी बाजार स्थित अमित ज्वेलर्स में हुई लाखों रुपये के आभूषणों की चोरी का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा बताए गए स्थान से जामशेदपुर में चोरी के चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Ranchi News: नगड़ी के ज्वेलरी दुकान चोरी कांड का खुलासा, एक गिरफ्तार

Ranchi News: रांची, प्रतिनिधि। नगड़ी थाना क्षेत्र के नगड़ी बाजार स्थित अमित ज्वेलर्स में हुई लाखों रुपये के सोना-चांदी के आभूषणों की चोरी का ग्रामीण पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर जमशेदपुर से चोरी के बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:खूंटी पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के चार सदस्यों को किया गिरफ्तार

मामले की जानकारी

मामले में नगड़ी थाना कांड संख्या-113/26 दर्ज कर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण एसपी और डीएसपी (मुख्यालय-2) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान पता चला कि तोरपा थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार अफरोज अंसारी से पूछताछ में इस कांड का खुलासा हुआ। उसने बताया कि अजय शर्मा, बाबू पिल्ले और दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार के साथ मिलकर उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था तथा चोरी के गहने जुगसलाई (जमशेदपुर) निवासी मो. जावेद के घर छिपाकर रखे गए थे।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने अफरोज अंसारी की निशानदेही पर जुगसलाई स्थित मो. जावेद के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और चोरी के चांदी के जेवर बरामद कर लिए। बरामद सामान में 36 जोड़ी चांदी की पायल, 240 पीस बिछिया, 40 पीस मछली, नौ पीस कछुआ, छह-छह पीस मगरमच्छ और नाग-सांप, 15 पीस बाजूबंद, पांच पीस सुंदरिया, एक चांदी का सिक्का तथा 17 पीस चांदी का बेरा शामिल है।

अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी अजय शर्मा, बाबू पिल्ले और दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार की तलाश जारी है। छापेमारी दल में नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक राय, एसआई संजय सिंह, निर्मल उरांव, ललन सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

सामान्य प्रश्न

इस चोरी के मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?
इस चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।