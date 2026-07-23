Ranchi News: नगड़ी के ज्वेलरी दुकान चोरी कांड का खुलासा, एक गिरफ्तार

Ranchi News: जिला पुलिस ने नगड़ी बाजार स्थित अमित ज्वेलर्स में हुई लाखों रुपये के आभूषणों की चोरी का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा बताए गए स्थान से जामशेदपुर में चोरी के चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Ranchi News: रांची, प्रतिनिधि। नगड़ी थाना क्षेत्र के नगड़ी बाजार स्थित अमित ज्वेलर्स में हुई लाखों रुपये के सोना-चांदी के आभूषणों की चोरी का ग्रामीण पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर जमशेदपुर से चोरी के बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।

मामले की जानकारी मामले में नगड़ी थाना कांड संख्या-113/26 दर्ज कर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण एसपी और डीएसपी (मुख्यालय-2) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान पता चला कि तोरपा थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार अफरोज अंसारी से पूछताछ में इस कांड का खुलासा हुआ। उसने बताया कि अजय शर्मा, बाबू पिल्ले और दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार के साथ मिलकर उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था तथा चोरी के गहने जुगसलाई (जमशेदपुर) निवासी मो. जावेद के घर छिपाकर रखे गए थे।

पुलिस कार्रवाई पुलिस ने अफरोज अंसारी की निशानदेही पर जुगसलाई स्थित मो. जावेद के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और चोरी के चांदी के जेवर बरामद कर लिए। बरामद सामान में 36 जोड़ी चांदी की पायल, 240 पीस बिछिया, 40 पीस मछली, नौ पीस कछुआ, छह-छह पीस मगरमच्छ और नाग-सांप, 15 पीस बाजूबंद, पांच पीस सुंदरिया, एक चांदी का सिक्का तथा 17 पीस चांदी का बेरा शामिल है।

अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी अजय शर्मा, बाबू पिल्ले और दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार की तलाश जारी है। छापेमारी दल में नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक राय, एसआई संजय सिंह, निर्मल उरांव, ललन सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।