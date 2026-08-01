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Ranchi News: तमाड़ में अवैध बालू लदी हाईवा जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: शनिवार सुबह पुलिस ने पोड़ाडीह में अवैध बालू लदी एक हाईवा जब्त की। यह कार्रवाई बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओमप्रकाश की गुप्त सूचना पर की गई। पुलिस विशेष अभियान चला रही है और बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Ranchi News: तमाड़ में अवैध बालू लदी हाईवा जब्त

Ranchi News: तमाड़, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के पोड़ाडीह में शनिवार अहले सुबह करीब साढ़े चार बजे पुलिस ने अवैध बालू लदी एक हाईवा जब्त की। कार्रवाई बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ओमप्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसडीपीओ के निर्देश पर बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कांची पुल के आगे एनएच-33 स्थित पोड़ाडीह के पास अवैध बालू का परिवहन कर रही हाईवा को जब्त कर लिया। अवैध बालू कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मौके पर एसडीपीओ ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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