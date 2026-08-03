Ranchi News: खूंटी में लावारिस पिकअप से 89.77 किलो गांजा बरामद

Ranchi News: खूंटी-रांची मुख्य मार्ग पर पुलिस ने लावारिस पिकअप वैन से 89.77 किलोग्राम गांजा बरामद किया। गांजा 40 पैकेटों में छिपाकर रखा गया था, जिसकी कीमत 44.48 लाख रुपये है। पुलिस तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। वाहन की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। खूंटी-रांची मुख्य मार्ग पर बिरसा मृग विहार के समीप जंगल किनारे लावारिस हालत में खड़ी एक पिकअप वैन से पुलिस ने सोमवार को 89.77 किलोग्राम गांजा बरामद किया। गांजा 40 पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। बरामद गांजे की एनसीबी द्वारा अनुमोदित कीमत 44.48 लाख रुपये आंकी गई है। मामले में एनडीपीएस थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस तस्करी नेटवर्क की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस:

जानकारी के अनुसार पिकअप वैन करीब एक सप्ताह से सड़क किनारे जंगल के पास लावारिस हालत में खड़ी थी। लंबे समय तक वाहन के वहीं खड़े रहने से ग्रामीणों को संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने खूंटी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एनडीपीएस थाना प्रभारी मणिदीप, एसआई रामदेव यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वाहन को कब्जे में लेकर तलाशी ली गई तो उसके अंदर छिपाकर रखे गए 40 पैकेटों से कुल 89.77 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद वाहन और गांजे को जब्त कर थाना लाया गया।

फर्जी नंबर प्लेट, फास्टैग भी हटाया गया प्रारंभिक जांच में पुलिस को कई संदिग्ध तथ्य मिले हैं। वाहन पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई, जबकि उसकी वास्तविक पहचान छिपाने के उद्देश्य से फास्टैग स्टिकर भी हटाया गया था। पुलिस का मानना है कि तस्करों ने वाहन की पहचान छिपाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी।

तस्करी नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि लावारिस पिकअप से 89.77 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। मामले में एनडीपीएस थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। साथ ही वाहन के वास्तविक मालिक की पहचान करने और तस्करी में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।