Ranchi News: पुलिस ने जनरेटर किया बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
Ranchi News: इटकी पुलिस ने किराया देने का झांसा देकर 13 लाख रुपये मूल्य का 125 केवीए जनरेटर गायब करने के मामले का खुलासा करते हुए उसे बरामद कर लिया है। सूरज महली और सुजीत कुमार महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। इटकी पुलिस ने किराया देने का झांसा देकर करीब 13 लाख रुपये मूल्य का 125 केवीए डीजी सेट (जनरेटर) गायब करने के मामले का खुलासा करते हुए उसे पलामू के पांकी से बरामद कर लिया है। मामले में ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के मुरूंगड़ा निवासी सूरज महली और इटकी के कोईरी टोला निवासी सुजीत कुमार महतो को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कार्ट सराय रोड निवासी आकाश अग्रवाल ने 26 जुलाई को दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। डीएसपी दीपक कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी शिव नारायण तिवारी, पुअनि सुमित दास, सअनि किरण बारला समेत पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी की और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के विश्वविद्यालय निर्माण कार्य में लगी यूआरसी कंपनी के लेबर कैंप से मिले फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची।
आरोपियों का तरीका
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने आठ जुलाई को मोबाइल पर संपर्क कर तीन दिन के लिए जनरेटर किराये पर लिया था। इसके बाद जनरेटर को रांची से इटकी भेजा गया। आरोपी सुजीत कुमार महतो अलग-अलग समय पर ऑनलाइन 46,500 रुपये किराये के रूप में जमा करता रहा और बार-बार जनरेटर लौटाने की अवधि बढ़ाता रहा। संदेह होने पर जब आकाश अग्रवाल इटकी पहुंचे तो जनरेटर गायब मिला। आरोपी का मोबाइल भी लगातार बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने इटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए जनरेटर बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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