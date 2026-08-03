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Ranchi News: कडरू मदरसा के लापता दोनों बच्चों को पुलिस ने किया बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। कडरू स्थित मदरसा हुसैनिया के दो लापता बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों बच्चों का अपहरण नहीं हुआ था। वे दोनों अपने रिश्तेदार के घर चले गए थे। बच्चों के बयान में इसका खुलासा हुआ। बच्चों ने पुलिस को बताया कि घर का खाना नहीं मिलने से परेशान होकर दोनों रिश्तेदार के घर चले गए थे।

Ranchi News: कडरू मदरसा के लापता दोनों बच्चों को पुलिस ने किया बरामद

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। कडरू स्थित मदरसा हुसैनिया के दो लापता बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों बच्चों का अपहरण नहीं हुआ था। वे दोनों अपने रिश्तेदार के घर चले गए थे। बच्चों के बयान में इसका खुलासा हुआ। बच्चों ने पुलिस को बताया कि घर का खाना नहीं मिलने से परेशान होकर दोनों रिश्तेदार के घर चले गए थे। बता दें कि 23 जुलाई को मदरसा के लिए निकले दोनों बच्चे अचानक गायब हो गये थे। खोजबीन में कुछ भी पता नहीं चलने पर परिजनों ने अरगोड़ा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद अरगोड़ा पुलिस ने तकनीकी सेल की मदद से जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें बच्चों को आखिरी बार कडरू इलाके में देखा गया था। खोजबीन के बाद पता चला कि बच्चे रिश्तेदार के घर चले गए है।

परिजनों से पुलिस की अपील

इस संवेदनशील मामले के बाद रांची पुलिस ने आम जनता और अभिभावकों से विशेष अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अक्सर बच्चे घरेलू विवाद, पढ़ाई के तनाव या किसी अन्य नाराजगी के कारण बिना बताए घर छोड़ देते हैं। ऐसे में परिजनों को घबराने के बजाय सबसे पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां छानबीन करनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें, उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाएं और घर से अचानक चले जाने के कारणों को समझने का प्रयास करें। बिना पूरी पड़ताल किए सीधे अपहरण का मामला दर्ज कराने से पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनता है और वास्तविक मामलों की जांच प्रभावित होती है।

सामान्य प्रश्न

कडरू स्थित मदरसा हुसैनिया के लापता बच्चे किसके पास थे?
लापता बच्चे अपने रिश्तेदार के घर गए थे।
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