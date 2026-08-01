Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: गोवंशीय पशुओं की तस्करी में सात गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: नामकुम में शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस की सक्रियता से 15 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे तस्करी में शामिल थे। यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई।

Ranchi News: गोवंशीय पशुओं की तस्करी में सात गिरफ्तार

Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नामकुम पुलिस की सक्रियता से शुक्रवार को 15 गोवंशीय पशुओं की बरामदगी के मामले में पुलिस ने सात आरोपितों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि शुक्रवार को ही वाहन चालक उमेश यादव, सुमन कुमार तथा कथित तस्कर संजय कुमार और अरशद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मामले में संलिप्त राजू कुरैशी, मो. वसीम और मेराज कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपितों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को सूचना मिली थी कि तमाड़ से गोवंशीय पशुओं को 12 वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: जमुई : सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 मवेशियों से भरा ट्रक जब्त

इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो पिकअप पकड़ा गया था, जिनसे 15 गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bajrang Dal Ranchi News Namkum अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।