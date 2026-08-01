Ranchi News: गोवंशीय पशुओं की तस्करी में सात गिरफ्तार
Ranchi News: नामकुम में शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस की सक्रियता से 15 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे तस्करी में शामिल थे। यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई।
Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नामकुम पुलिस की सक्रियता से शुक्रवार को 15 गोवंशीय पशुओं की बरामदगी के मामले में पुलिस ने सात आरोपितों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि शुक्रवार को ही वाहन चालक उमेश यादव, सुमन कुमार तथा कथित तस्कर संजय कुमार और अरशद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मामले में संलिप्त राजू कुरैशी, मो. वसीम और मेराज कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपितों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को सूचना मिली थी कि तमाड़ से गोवंशीय पशुओं को 12 वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा है।
इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो पिकअप पकड़ा गया था, जिनसे 15 गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे।
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