Ranchi News: कोकर में स्कूल परिसर में पुलिस ने मारा छापा, भागे जुआरी
Ranchi News: रांची के कोकर राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने स्कूल परिसर में जुआरियों को खदेड़ा और मौके से उपकरण और जुए का सामान जब्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में यह गतिविधि नियमित रूप से होती है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है।
Ranchi News: रांची। कोकर राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय तिरिल में मंगलवार को सदर थाने की पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की टीम ने स्कूल परिसर में जुआरियों को खदेड़ा। हालांकि, पुलिस ने मौके पर से जुआरियों की स्कूटी, मोबाइल, दो कड़ाही और एक कुदाल जब्त कर लिया है। बाद में स्कूटी का मालिक वहां पहुंचा। जुआरियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होने के कारण स्कूटी छोड़ दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में आए दिन जुआरियों का अड्डा रहता है। यहां तक कि एक ओर स्कूल चल रहा होता है और दूसरी ओर जुआरी जुआ खेलते रहते हैं, जो अक्सर नशे की हालत में रहते हैं।
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