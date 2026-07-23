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Ranchi News: बुंडू अनुमंडल के थानों में पहुंचीं 15 शिकायतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: डीएसपी ओम प्रकाश ने सभी थानों में परखी जन शिकायतों की हकीकत, 15 मामलों में

Ranchi News: बुंडू अनुमंडल के थानों में पहुंचीं 15 शिकायतें

Ranchi News: बुंडू, संवाददाता। बुंडू अनुमंडल के सभी थाना परिसरों में गुरुवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (डीएसपी) ओम प्रकाश ने विभिन्न थानों का निरीक्षण कर शिकायतों की सुनवाई और निष्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने फरियादियों से संवाद कर संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि पूरे अनुमंडल के विभिन्न थानों में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें पारिवारिक विवाद, मारपीट, डायन-बिसाही समेत अन्य मामले शामिल थे। अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

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एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि एक अन्य मामले की जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य थाना स्तर पर त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, छोटी-छोटी शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान करना और पुलिस व आम जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है।

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