Ranchi News: अपराध नियंत्रण में चौकीदारों की अहम भूमिका : एसडीपीओ

Ranchi News: खूंटी के एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा ने चौकीदारों की पारेड कराई। उन्होंने चौकीदारों को अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी। एसडीपीओ ने क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। चौकीदारों को सूचनाएं पुलिस तक समय पर पहुंचाने के लिए भी कहा।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) मंगल सिंह जामुदा ने सोमवार को अनुमंडल के विभिन्न थानों में पदस्थापित चौकीदारों की चौकीदारी परेड कराई। परेड में खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पदस्थापित चौकीदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसडीपीओ ने चौकीदारों को उनके दायित्वों के प्रति सजग और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। चौकीदारों को संबोधित करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि अपराध नियंत्रण, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने में चौकीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आम जनता और पुलिस के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने सभी चौकीदारों से निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल दें सूचना:

चौकीदारों की जिम्मेदारियाँ एसडीपीओ ने चौकीदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करने और विधि-व्यवस्था पर सतर्क नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों अथवा किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित थाना को सूचना दें। पुलिस तक सूचना पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने न्यायालय से निर्गत वारंट, सम्मन और अन्य निर्देशों का ससमय अनुपालन करने को कहा। साथ ही आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया。

संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी एसडीपीओ ने विशेष रूप से अफीम और डोडा की अवैध गतिविधियों, हाल में जेल से छूटे अपराधियों व नक्सलियों और उग्रवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाना चौकीदारों की जिम्मेदारी है। मौके पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पदस्थापित बड़ी संख्या में चौकीदार मौजूद थे।