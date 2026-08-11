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Ranchi News: संत जोसेफ स्कूल से निकली तिरंगा साइकिल यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: तोरपा के संत जोसेफ उच्च विद्यालय में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा साइकिल यात्रा आयोजित की गई। एनसीसी कैडेटों के नेतृत्व में इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को फैलाना था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने तिरंगे का महत्व बताया और नागरिकों से अभियान में शामिल होने की अपील की।

Ranchi News: संत जोसेफ स्कूल से निकली तिरंगा साइकिल यात्रा

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को संत जोसेफ उच्च विद्यालय, तोरपा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व एनसीसी कैडेटों ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाध्यापक रेव. अनिल बिलुंग के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, त्याग, वीरता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से देश की एकता और सम्मान को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। इसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर एनसी कैडेट साइकिल पर सवार होकर निकले। यात्रा की अगुवाई एनसीसी एएनओ सेकेंड लेफ्टिनेंट तेलेस्फोर केरकेट्टा ने की।

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तिरंगे से सजी साइकिलों पर कैडेट देशभक्ति के नारे लगाते हुए विद्यालय से निकलकर तोरपा बाजार मार्ग से गुजरे। कैडेटों ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और राष्ट्रध्वज का सम्मान बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर फा. विजय डोडराय, सकलदेव सिंह, स्नेह सिंचित भेंगरा, सुरेश नाग, रेमंड एक्का, जैकब कंडूलना, बिनोद तोपनो सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे।

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