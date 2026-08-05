Ranchi News: पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने सीओ को मांग पत्र सौंपी

राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने पिछले लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। बापू वाटिका में राज्य के विभिन्न जिलों से पंचायत सदस्य आवास घेराव करने के लिए निकले थे,लेकिन सभी सदस्यों को बीच में ही रोक दिया गया। जिसके बाद सभी लोकभवन के समक्ष धरना स्थल पर प्रदर्शन करते नजर आए। संघ के सदस्यों का कहना है की पिछले लंबे समय से हम अपनी की आठ सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रह हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया की पिछले दिनों हम अपनी मांगों को लेकर लगातार अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे, लेकिन हमारी मांगों पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिसके बाद धरना संघ ने धरना प्रदर्शन किया।

मांग पत्र और वार्ता

प्रदर्शन के दौरान रांची सदर सीओ शिव शंकर पांडे ने धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता की। संघ के सदस्यों ने उन्हें मांग पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द करवाई करने की मांग की है। मानदेय राशि को 2500 रुपए से बढ़ाकर 25 हजार करने की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री संघ के दस सदस्यों के साथ वार्ता करें। पंचायत सहायक के सदस्यों के लिए प्रत्येक साल ग्राम सभा का अनुमोदन कि बाध्यता को समाप्त किया जाए। पंचायत सहायक के सदस्यों को पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया में 70 प्रतिशत आरक्षण मिलें। पंचायत सहायकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा पर नौकरी मिलें। स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। पंचायत सहायक के समस्याओं को समाधान के लिए राज्य लेवल पर मॉनिटरिंग सेल का गठन करने की मांग की है।