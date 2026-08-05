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Ranchi News: सीएम आवास घेरने निकले पंचायत सहायक, पुलिस ने रोका तो लोक भवन के पास डटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। वे अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मानदेय 2500 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग शामिल है।

Ranchi News: सीएम आवास घेरने निकले पंचायत सहायक, पुलिस ने रोका तो लोक भवन के पास डटे

Ranchi News: रांची, संवाददाता। लंबित मांगों को लेकर राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे पंचायत सहायक बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास की ओर निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद पंचायत सहायकों ने लोक भवन के समक्ष निर्धारित धरनास्थल पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। संघ के सदस्यों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि मांगों के समाधान के लिए पूर्व में लगातार अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके कारण पंचायत सहायकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान रांची सदर के अंचलाधिकारी शिव शंकर पांडेय धरनास्थल पर पहुंचे और संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता की। पंचायत सहायकों ने उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की。

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25 हजार मानदेय की मांग

संघ की प्रमुख मांगों में पंचायत सहायकों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करना शामिल है। इसके अलावा संघ ने मुख्यमंत्री से अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करने की मांग की है। पंचायत सहायकों ने प्रत्येक वर्ष ग्रामसभा से अनुमोदन कराने की बाध्यता समाप्त करने और पंचायत सचिव की भर्ती में पंचायत सहायकों को 70 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी उठाई है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंचायत सहायकों ने अपनी प्रमुख मांग क्या रखी है?
पंचायत सहायकों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।
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