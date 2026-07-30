Ranchi News: शिक्षा की अलख जगाने वाली पालो देवी को नम आंखों से अंतिम विदाई

Ranchi News: अड़की प्रखंड की बिरबांकी पंचायत के घाघरा गांव की 70 वर्षीय पालो देवी का निधन अविवेकत होने के कारण हुआ। उनके अंतिम संस्कार में ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क सुविधा नहीं थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, और उनके निधन से गांव में शोक की लहर है।

Ranchi News: अड़की, प्रतिनिधि। अड़की प्रखंड की बिरबांकी पंचायत अंतर्गत घाघरा गांव के टोला बुड़ीकाय निवासी 70 वर्षीय पालो देवी का गुरुवार को बीमारी के कारण निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से अपने पुत्र सागर मुंडा के साथ बिरबांकी में रह रही थीं। उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को पैतृक गांव बुड़ीकाय ले जाने में परिजनों और ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़क सुविधा नहीं होने के कारण ताबूत को किसी तरह पिकअप वैन से गांव के समीप तक पहुंचाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर ताबूत को कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया, जहां पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे。

पालो देवी का शिक्षा में योगदान ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही बुड़ीकाय में बच्चों के लिए स्कूल शुरू होने की खबर से पालो देवी बेहद खुश थीं। उनका मानना था कि गांव में शिक्षा की नई शुरुआत उनके वर्षों पुराने सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

समाज सेवा का प्रेरणास्त्रोत पालो देवी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। वर्ष 1980 से 1990 के बीच उन्होंने दक्षिणी अड़की के घने जंगलों से घिरे तुंबाउली गांव में निजी विद्यालय की स्थापना की थी। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया और शिक्षा की अलख जगाई।

पालो देवी का निधन और ग्रामीणों का प्रतिवद्धता ग्रामीणों ने कहा कि पालो देवी का जीवन समाज सेवा, शिक्षा और संघर्ष का प्रेरक उदाहरण है। उनके निधन से बुड़ीकाय सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाते हुए गांव में शिक्षा के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया।