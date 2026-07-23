Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: नए कला छात्रों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 30 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची के गोस्सनर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के स्नातक (आर्ट्स) छात्रों के लिए 30 जुलाई को सुबह 10:30 बजे ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा। सभी नए छात्रों का इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में कॉलेज की नियमावली और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी, और नियमित कक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होंगी।

Ranchi News: नए कला छात्रों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 30 को

Ranchi News: रांची। गोस्सनर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के स्नातक (आर्ट्स) के नव-नामांकित छात्रों के लिए 30 जुलाई की सुबह 10:30 बजे कॉलेज ऑडिटोरियम में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रो. इंचार्ज इलानी पूर्ति ने बताया कि सभी नए विद्यार्थियों के लिए इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में कॉलेज की नियमावली, सुविधाओं और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। स्नातक कला इंचार्ज प्रो. बलबीर केरकेट्टा ने कहा कि नियमित कक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होंगी।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: महिला कॉलेज में यूजी नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 31 तक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।