Ranchi News: नए कला छात्रों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 30 को
Ranchi News: रांची के गोस्सनर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के स्नातक (आर्ट्स) छात्रों के लिए 30 जुलाई को सुबह 10:30 बजे ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा। सभी नए छात्रों का इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में कॉलेज की नियमावली और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी, और नियमित कक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होंगी।
Ranchi News: रांची। गोस्सनर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के स्नातक (आर्ट्स) के नव-नामांकित छात्रों के लिए 30 जुलाई की सुबह 10:30 बजे कॉलेज ऑडिटोरियम में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रो. इंचार्ज इलानी पूर्ति ने बताया कि सभी नए विद्यार्थियों के लिए इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में कॉलेज की नियमावली, सुविधाओं और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। स्नातक कला इंचार्ज प्रो. बलबीर केरकेट्टा ने कहा कि नियमित कक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होंगी।
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