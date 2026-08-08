Ranchi News: गोस्सनर कॉलेज में स्नातक विज्ञान के नए छात्रों का स्वागत

Ranchi News: गोस्सनर कॉलेज में स्नातक विज्ञान संकाय के नए विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था, नियमों और भविष्य के अवसरों से अवगत कराना था। डीन प्रो. बी. दत्ता ने शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

Ranchi News: रांची। गोस्सनर कॉलेज के सभागार में शनिवार को स्नातक विज्ञान संकाय (सत्र 2026-30) के नए विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्देश्य छात्रों को कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था, नियमों और सुविधाओं से अवगत कराना था।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य डीन प्रो. बी. दत्ता ने विद्यार्थियों को शोध व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रो. आमोस तोपनो, प्रो. अमरेश चंद्र मिश्र और डॉ. सुमंत कुमार ने एनईपी-2020, परीक्षा नियमावली और कौशल विकास पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

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रांची, विशेष संवाददाता। गोस्सनर कॉलेज के स्नातक विज्ञान संकाय के सत्र 2026-2030, के नए विद्यार्थियों के लिए शनिवार को कॉलेज सभागार में उन्मुखकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था, नियमों और भविष्य के अवसरों से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विज्ञान संकाय के डीन प्रो बी दत्ता ने कहा जिन सपनों को लेकर आप इस कॉलेज में आए हैं, आज से उनकी उड़ान शुरू हो चुकी है। उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

एनईपी-2020 की जानकारी जूलॉजी विभाग के प्रो आमोस तोपनो ने नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों और विद्यार्थियों के लिए मिलनेवाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी। भू-विज्ञान विभाग अध्यक्ष सह परीक्षा नियंत्रक प्रो अमरेश चंद्र मिश्र ने विद्यार्थियों को परीक्षा के नियमों और कॉलेज की अनुशासन व्यवस्था के बारे में बताया। गणित विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ सुमंत कुमार ने कौशल विकास पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स, प्लेसमेंट, एनएसएस, एनसीसी, पुस्तकालय, खेल-कूद जैसी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया।

कार्यक्रम में उपस्थिति कार्यक्रम में विज्ञान संकाय के सभी विभागों के ध्यक्ष और शिक्षक उपस्थित थे। संचालन भौतिक विज्ञान की प्रो एंजल केरकेट्टा व प्रो पुलिन केरकेट्टा ने किया।