Ranchi News: किसानों के बीच 350 फलदार पौधों का वितरण
Ranchi News: अनगड़ा में, जनकल्याण समर्पण संस्थान ने किसानों के बीच 350 फलदार पौधों का वितरण किया। कार्यक्रम में आम, लीची, नींबू जैसे पौधे शामिल थे। संस्थान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि है। पौधरोपण अभियान अगस्त तक जारी रहेगा। अध्यक्ष सुजीत कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठन जनकल्याण समर्पण संस्थान, सिकिदिरी की ओर से बुधवार को सिकिदिरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के बीच 350 फलदार पौधों का वितरण किया गया। सिकिदिरी, दुबलाबेड़ा, हेसातु, हरातू और सारुबेड़ा के किसानों को आम, लीची, नींबू समेत विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने की। सुजीत कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संस्थान पौधरोपण और फलदार पौधों का वितरण कर रहा है। उन्होंने बताया कि पौधरोपण अभियान पूरे अगस्त माह तक जारी रहेगा।
कार्यक्रम का संचालन रमन कुमार ने किया।
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