Ranchi News: एसआइआर के बाद रातू में बढ़े बूथ,घटे मतदाता
Ranchi News: रातू प्रखंड की नई मतदाता सूची बुधवार को जारी की गई, जिसमें 24,958 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब कुल 83,262 मतदाता हैं। मतदान में आसानी के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 97 से बढ़ाकर 122 कर दी गई है। बीडीओ ने मतदाताओं से सुधार की अपील की है।
Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बुधवार को रातू प्रखंड की नई मतदाता सूची प्रकाशित की गई। सूची जारी होते ही प्रखंड कार्यालय और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एसआईआर से पहले रातू में 1 लाख 8 हजार 220 मतदाता थे। नई सूची में 24 हजार 958 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब प्रखंड में कुल 83 हजार 262 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले 97 मतदान केंद्र थे, जो अब बढ़कर 122 हो गए हैं। इससे मतदान में आसानी होगी।
बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिनके नाम सूची से हट गए हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से नई सूची का अवलोकन करने और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते उसमें सुधार कराने की अपील की है।
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