Ranchi News: हाहे गांव में लगा 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर
Ranchi News: अनगड़ा के हाहे गांव में विधायक राजेश कच्छप की अनुशंसा पर 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगाया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल महतो, सकीर अंसारी एवं अनिल लकड़ा ने किया। नए ट्रांसफॉर्मर से ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। खिजरी विधायक राजेश कच्छप की अनुशंसा पर प्रखंड के हाहे गांव में 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगाया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल महतो, सकीर अंसारी और समाजसेवी अनिल लकड़ा ने संयुक्त रूप से किया। नए ट्रांसफॉर्मर के लगने से ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। मौके पर राजेश मुंडा, पवन सिंह, बाल्मीकि प्रसाद, दिलीप सिंह, टिंकू महतो, विजय भोगता, अनिल चौहान, प्रीतम करमाली, श्रवण मुंडा, संतोष मुंडा, धनेश्वर बेदिया, देवनारायण मुंडा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
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