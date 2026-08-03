Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: हाहे गांव में लगा 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: अनगड़ा के हाहे गांव में विधायक राजेश कच्छप की अनुशंसा पर 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगाया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल महतो, सकीर अंसारी एवं अनिल लकड़ा ने किया। नए ट्रांसफॉर्मर से ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी।

Ranchi News: हाहे गांव में लगा 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। खिजरी विधायक राजेश कच्छप की अनुशंसा पर प्रखंड के हाहे गांव में 63 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगाया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल महतो, सकीर अंसारी और समाजसेवी अनिल लकड़ा ने संयुक्त रूप से किया। नए ट्रांसफॉर्मर के लगने से ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। मौके पर राजेश मुंडा, पवन सिंह, बाल्मीकि प्रसाद, दिलीप सिंह, टिंकू महतो, विजय भोगता, अनिल चौहान, प्रीतम करमाली, श्रवण मुंडा, संतोष मुंडा, धनेश्वर बेदिया, देवनारायण मुंडा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Gridih News: अटका बाजार टांड़ में लगा नया ट्रांसफार्मर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।