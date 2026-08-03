Ranchi News: रामेश्वरम धाम मंदिर में सामूहिक बैठक सतीश अध्यक्ष बनें
Ranchi News: रांची,संवाददाता। ईस्ट जेल रोड स्थित रामेश्वरम धाम मंदिर में सोमवार को सनातन समिति
Ranchi News: रांची,संवाददाता। ईस्ट जेल रोड स्थित रामेश्वरम धाम मंदिर में सोमवार को सनातन समिति की ओर से सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी सदस्यों की सर्वसहमती से पदाधिकारियों का चयन हुआ। संस्थापक के सदस्य रवि मुंडा और कुसुम देवी। अध्यक्ष सतीश मोदी,उपाध्यक्ष राम बालक वर्मा व दीपक प्रसाद बनें। सचिव आशीष कुंदन और उप सचिव अजय कुमार पोदार और अर्चना गुप्ता को पदभार सौंपी गई है। कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल शर्मा , संरक्षक जोगी शर्मा,कृष्णा कुमार,उतम हलदार, विनोद प्रकाश सिहं को दी गई है।
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